閣外協力という形で与党入りした日本維新の会・藤田文武共同代表が2025年11月12日に開かれたイベントで、中高生を前に「連立」の苦労を語る場面があった。イベントは「N高グループ政治部」のゲスト講義の一環で、テーマは「転換期における野党の役割」。国民民主党・玉木雄一郎代表、公明党・斉藤鉄夫代表も出演し、それぞれの立場から野党や連立のあり方を語った。何に重きを置き、何に片目をつぶるかという政治判断藤田氏の発言