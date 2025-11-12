「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせ、12日、東京スカイツリーが紫色にライトアップされました。今月25日は国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際デー」で、12日からの2週間、東京スカイツリーを含めた全国500か所以上の施設などが女性への暴力根絶のシンボルカラーである紫色にライトアップされています。そして、政府は暴力を容認しない社会をつくるため、集中的に啓発活動を行います。内閣府の調査では、DV被害者の44.2