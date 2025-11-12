アイドルユニット・#2i2（ニーニ）の十味（とーみ）が、11月4日発売の「漫画アクション」の表紙に登場。アザーカット4枚が公開された。 十味「漫画アクション」 十味「漫画アクション」 十味は長野県出身、身長149cmと小柄ながら、アイドルユニット・#2i2のメンバーとして全国ツアーや大型フェスに精力的に出演し、現在は俳優業にも活動の幅を広げている。現在開催中のラストツアー「Pages of You」も、各地で大盛況となっ