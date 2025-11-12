ちょっとした出来事が、思いがけないケガにつながった筆者の母。「まさか、あれで？」と思うほどの原因に驚きつつも、歳を重ねることへの大切な気づきがありました。小さなアクシデントから見えた、日常に潜む油断とは━━。 ちょっとしたつまづき その日、母はいつものように布団から起き上がりました。ベッドではなく、昔ながらの敷布団で眠るのが母のスタイル。 しかし、その朝だけは少し違いました。シーツの端に足