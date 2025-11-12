女優フローレンス・ピュー（29）が、『Scrubs～恋のお騒がせ病棟』などで知られる元恋人で俳優のザック・ブラフとの交際に対して寄せられた激しい批判について語った。フローレンスとザックは、2019年から2022年まで交際し、21歳の年齢差が注目を集めていた。 【写真】21歳差には見えない！？元恋人がガッコよすぎる ポッドキャスト番組『Louis Theroux Podcast』に出演したフローレンスは「