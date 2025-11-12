１２日、人民英雄紀念碑に献花するスペイン国王フェリペ６世（右）。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京11月12日】国賓として中国を訪問したスペイン国王フェリペ6世は12日午前、北京の天安門広場を訪れ、人民英雄紀念碑に献花した。