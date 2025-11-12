「紅天使の焼き芋フライ 発酵バター味」カルビーは、昨年度から、グループ会社でさつまいもの加工卸売事業を手掛けるカルビーかいつかスイートポテトの商品を取り扱う熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」の運営を担っている。「蔵出し焼き芋かいつか」ではさつまいもの新しいおいしさを発見しもらうことをテーマにカフェで様々なメニューを提供している。今回、カフェメニュー展開店で人気の定番メニューで「紅天使」の焼き