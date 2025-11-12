「ゆずしょうが湯」ファンケルは、11月18日から、「ゆずしょうが湯」（1箱10本入り）を通信販売と直営店舗で数量限定発売する。同製品はお湯に溶かして飲む粉末タイプのサプリメント。ビタミンCとビタミンDに加え、シールド乳酸菌（シールド乳酸菌は森永乳業の登録商標）を配合しており、ホットドリンクで体を温めながら冬場の体調管理をサポートする。寒い冬にぴったりなゆずしょうが味で、乾燥が気になる季節に喉を潤しながら、