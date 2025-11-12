2026年2月14日、声優・小日向美香の1st写真集が発売されることが決定。ロケ地で撮影した独占先行カットが公開された。【写真】カラフル衣装のキュートな振り向きSHOTも公開『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』の長崎そよ役などを務め、ソロアーティストデビューも果たした小日向の1st写真集が、このたび2026年のバレンタインデーに発売することが決定。ロケ地は京都府＆岐阜県。小日向が、思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡っている