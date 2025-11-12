左から：「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」「同 フィグ＆ライラックの香り」ライオンは、好きな香りが変わらず続く、ただひとつ（同社柔軟剤において）の衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」シリーズから、「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」と「ソフラン アロマリッチ フィグ＆ライラックの香り」を、11月19日から発売する。“癒し、リラックス”をテーマにした「ソ