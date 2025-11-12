飲食チェーン「PRONTO（プロント）」を展開するプロントコーポレーションは、「ワインの酒場。Di PUNTO（以下、ディプント）」で「ボジョレー・ヌーヴォー」を11月20日から発売する。今年も「ディプント」は、“ボジョレー・ヌーヴォーの文化”を継承していきたいとの思いから、美味しいワインとおつまみで、新酒解禁を華やかに盛り上げていく。今年は、仏ジョルジュ デュブッフ社の「ボジョレー・ヌーヴォー」2種に加え、仏モルゴ