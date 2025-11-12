12日午前、クマの目撃をうけて警戒にあたっていた猟友会の男性が襲われ、かまれるなどしてケガをしました。「車をおりた時、いきなりかみつかれた」。自らクマを駆除した男性が当時の様子を話してくれました。〈クマに襲われた奥村勉さん〉「走っていくのを見つけて追いかけた」Q）田んぼの中を？「そうそう」Q）車に乗って？「人間より速く走る。徒歩で追いかけられるかね」猟友会のメンバーでクマに襲われた奥村勉さんです