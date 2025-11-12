「ミニばかうけ おやつカルパス風味」“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、栗山米菓は、今回、「ばかうけ」と、人気おつまみ「おやつカルパス」が初めてコラボした新商品「ミニばかうけ おやつカルパス風味」を、11月24日から全国のコンビニエンスストアで先行発売する。年末年始の“おつまみ需要”にぴったりな、一口サイズのばかうけに仕上げた。「ミニばかうけおやつカルパス風味」は、ばかうけのサ