「朝のフルーツ青汁（30袋）」ヤクルトヘルスフーズは、「朝の青汁」シリーズから、「朝のフルーツ青汁（30袋）」を11月25日にAmazon.co.jpで発売する。朝食の栄養バランス改善に役立てていただける「朝の青汁」シリーズの「朝のフルーツ青汁」は2007年3月の発売から累計で9000万杯（朝のフルーツ青汁（15袋） 2009年4月〜2025年3月の累計出荷実績）を超えたフラッグシップ商品。大麦若葉の青汁にりんご、バナナ、マンゴー、アセロ