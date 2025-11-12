食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、ウォルト・ディズニー・ジャパンとのライセンス契約活動に基づく活動「Table for Tomorrow」（和訳：これからの食卓）プロジェクトの一環として、Kit Oisix「＜アナと雪の女王＞クリーミーボロネーゼ」を11月27日から販売する。同商品は、Oisixオリジナルのグッズ「＜アナと雪の女王＞クリスマスプレート」もセット販売する。今年は12月2