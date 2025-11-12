日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2025のガーナ代表戦に向けて千葉県内でトレーニングを実施した。招集された全26名のうち、鎌田大地（クリスタル・パレス）が別メニュー調整。その他の25名はピッチに登場し約2時間ほどトレーニングを実施。ガーナ戦へと準備を進めた。南野拓実はFIFAワールドカップ26のアジア予選後の4試合で3試合に先発出場。1試合は途中出場しており、全4試合でプレーしている。10月にはブラジル代