S班の脇本雄太（36＝福井・94期）がG1競輪祭（19〜24日、小倉）を欠場する。10月23〜26日のG1寛仁親王牌（前橋）3日目をウオーミングアップ中の負傷により、当日欠場していた。脇本は自身のX（旧ツイッター）に11日「未だに肘は動かせません」と手術跡の残る左肘のアップ写真とともに投稿していた。