◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）西幕下17枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が同19枚目の碇潟（18＝伊勢ノ海部屋）を切り返しで下し、2連勝とした。頭をつけて豪快に切り返した。「狙っていたわけじゃない。先場所で負けているので、厳しくいった。しっかり落ち着いていけた」と話した。埼玉栄高出身で甲山親方（元幕内・大碇）の次男、幕内・藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）の弟とは先場所で初対戦。