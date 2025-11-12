藤ノ川（右）が寄り切りで獅司を破る＝福岡国際センター大相撲九州場所4日目、177センチの藤ノ川が、193センチと体格差のある獅司を真っ向勝負で寄り切り、4連勝とした。「場所ごとに良くなっている感じがする」と入幕3場所目の滑り出しに手応えを口にした。立ち合いからの流れで右を差すと豪快にすくい投げ。ここぞとばかりに足を運んで勝負をつけた。小兵の闘い方を心得る新鋭が、抜群の勝負勘で白星をもぎ取った。伊勢ノ