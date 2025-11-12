日本代表初招集のＭＦ北野颯太（２１＝ザルツブルク）が生き残りを誓った。Ｊ１Ｃ大阪から今夏に新天地へ挑戦。公式戦４ゴールをマークするなどの活躍で自身初のＡ代表招集をたぐり寄せた。１２日に千葉市内で行われた練習後、取材に応じた北野は「選ばれてうれしかったし、ビックリした」と吉報を受けたときの心境を語った。もちろんチャンスを得たからには無駄にするつもりはない。来年の北中米Ｗ杯のメンバー入りについて