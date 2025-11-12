木村拓哉（52）が12日、大阪ステーションシティシネマで山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の舞台あいさつに山田監督、倍賞千恵子（84）とともに登壇した。同作は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作。さえない日々を送る個人タクシー運転手が偶然、乗せた人生の終活に向かうマダムとの出会い、1日、旅をする姿を描いた