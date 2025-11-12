女優・倍賞千恵子、俳優・木村拓哉が１２日、大阪市浪速区の通天閣で、山田洋次監督とともに映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開）のスペシャルイベントを実施。木村は劇中にも登場する「宇佐美タクシー」を運転して登場。助手席に乗せた倍賞を特設ステージへとエスコートした。サプライズでの登場に新世界を歩いていた観光客らも大歓声。抽選で観覧をかなえた木村のファンクラブ会員も「拓哉〜！」と黄色い声を響かせた。