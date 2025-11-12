侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が１２日、宮崎での強化合宿を打ち上げた。同合宿には３日目から参加。この日はフリー打撃でバックスクリーン２連発を含む４本のサク越えを放つなど順調な調整ぶりを示した。「楽しかったです」と充実の表情を浮かべた。他球団の選手とも合流直後から交流。「みんなしゃべってくれました」と多くのナインと距離を縮めた。今後は１５、１６日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本