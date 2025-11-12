ことでん（資料） 2025年10月に川崎市の東急田園都市線で起きた列車衝突事故の原因が信号の設定ミスだったことを受け、国土交通省は全国の事業者に信号の緊急点検を指示しました。（全国186事業者・4760駅が対象） 国交省は、11月12日、中間報告を行い、高松市の高松琴平電気鉄道が運行する「ことでん琴平線」の「仏生山駅」など、全国10事業者15駅で信号の条件設定に不十分な箇所があったことを明らかにしました。