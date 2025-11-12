日本代表は12日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けて練習を行った。今回の活動が年内最後で、14日にガーナ戦（豊田スタジアム）、18日にボリビア戦（国立競技場）に臨む。MF南野拓実（30＝モナコ）は国際Aマッチ25得点はFW大迫勇也（35＝神戸）に並ぶ9位タイ。26点目を決めればMF木村和司氏に肩を並べる。10月14日のブラジル戦に続く2試合連続弾が懸かるガーナ戦へ「相手を1枚はがしたり、強引にシュートにいって決めきる力