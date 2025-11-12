＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】モデルのような19歳の若手イケメン力士（全身）まだ客もまばらな序二段の取組に、身長186センチ、体重103.1キロ、鍛え上げられた筋肉美とまだ髷が結えずオールバックが印象的なイケメン力士が登場。「なんかほら、似てない? 俳優の…」という一人のファンの反応をきっかけに「モデルみたい」「ガタイのいい菅田将暉」「賀来賢人に似てる」などの反響が相次い