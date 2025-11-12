有田焼の十五代酒井田柿右衛門さんの香川県では初めてとなる個展が高松市で開かれています。 【写真を見る】有田焼の十五代酒井田柿右衛門さんの個展乳白色の素地に葡萄や椿などが鮮やかに絵付け【香川】 「濁手（にごしで）」と呼ばれるやわらかい乳白色の素地に、葡萄や椿などが鮮やかに絵付けされています。会場の高松三越には、十五代酒井田柿右衛門さんの花瓶や皿など60点余りが展示されています。伝統を守りながらも、現