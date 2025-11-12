三菱UFJフィナンシャル・グループはアメリカのOpenAIと連携し、自社アプリなどへのAIの導入を進めると発表しました。三菱UFJフィナンシャル・グループが発表したのは、「ChatGPT」を開発するアメリカのAI大手、OpenAIとの連携です。個人向けの金融サービス「エムット」に対話型の生成AIを組み込み、口座の開設やサービスの申し込みなどをチャットを通してAIがサポートする仕組みをつくります。グループ各社のアプリにもAIを搭載し