地域文化の振興に功績があった全国の個人や団体を文部科学大臣が表彰する「地域文化功労者表彰」に黒住教名誉教主の黒住宗晴さんが選ばれました。文化庁が発表したものです。 「芸術文化」の分野で選ばれた黒住宗晴さんは、永年にわたり、岡山県立美術館運営協議会委員などを務め、地域文化の振興に貢献していることが評価されました。表彰式は11月19日に京都市で開かれます。