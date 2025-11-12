乳白色の備前焼・白備前を手掛ける木村玉舟さんの工房で来年の干支にちなんだ「馬」の置物の窯出しが行われました。 【写真を見る】「白備前」木村玉舟さん来年の干支「丙午」軽やかに駆ける馬の躍動感を表現【岡山】 （木村玉舟さん）「焼け具合はいいんじゃないですか。思ったように焼けています」 8日間かけて、焚き上げた窯を開きました。30年前から白備前の干支の置物作りに取り組んでいる備前焼作家・木村玉舟さんです