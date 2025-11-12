県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい時点で前の週から0.1円の値下がりとほぼ横ばいでした。一方、ガソリン暫定税率の廃止に向けてあすから補助金が5円拡大され、店頭価格が変動する可能性があります。県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おとといの時点で174.6円で、前の週より0.1円値下がりしました。価格調査をしている石油情報センターは、来週は政府の補助金拡大を