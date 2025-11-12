MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた地域の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は甑島からです。 下甑町長浜で「みなと祭り」がありました。港では航海の安全と大漁を祈願して、漁船のパレードがありました。 また餅投げがあり、訪れた人たちは「餅拾い」でにぎわった後、甑島自慢の新鮮な魚の販売会がありました。たくさん買った人もいて、その場で漁師がさばいていました。 マグロの解体ショ&#