西武からドラフト5位で指名された横田蒼和内野手（18）＝埼玉・山村学園高＝が12日、埼玉県の川越プリンスホテルで入団交渉に臨み、契約金2500万円、年俸700万円で仮契約した。（金額は推定）横田は身長180センチ、体重87キロの大型遊撃手。高校通算21本塁打とパンチ力があり「逆方向に強い打球を打てるのが自分の強み。コースに逆らわずどこのコースでも安打を打てるところが持ち味だと思っています」とミート力もアピールし