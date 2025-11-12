Âçºå¤ÎÆ»ÆÜËÙ¤Ç¡Ä½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLUCY¡×¤Î¿ùËÜ°¦è½Îë(¤Þ¤ê¤ê¡¢25)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÆ»ÆÜËÙ¥¯¥ë¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ÂçºåÌ¾Êª¤Î?¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ?Á°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¿ùËÜ¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢»ëÀþ¤Ï´ÇÈÄ¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¥°¥ê¥³¸«¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡×¡Ö¤´