生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は先週、減額分の「全額補償」は行わず「一部補償」が妥当とする方針を示しました。これに対し、裁判に最前線で関わってきた県内の弁護士は、「司法判断を無視するものだ」と批判しています。吉田記者のリポートです。国がおよそ10年前に行った生活保護費の引き下げをめぐり最高裁判所は今年6月、引き下げを違法として処分の取り消しを命じる判決を言い渡しま