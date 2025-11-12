福岡県警城南署は12日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前11時20分ごろ、通信事業者を名乗る人物から「未納料金があるため、支払いをお願いします、ラインIDを教えてください」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。