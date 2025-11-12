岩国市の70代の男性から現金300万円をだまし取った疑いでベトナム国籍の29歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で愛知県名古屋市の無職の29歳の男です。男は2025年6月、仲間と共謀のうえ岩国市の70代の男性に「300万円を投資すればさらに大きな利益を得られる」などとSNSでメッセージを送り現金300万円をだまし取った疑いがもたれています。男は銀取引市場のスタッフを名乗り岩国市内のコンビニ