働く女性の活躍を推進している企業や団体の表彰があり、取り組みが紹介されました。 鹿児島県は、女性の管理職への登用や子育て支援など、女性が活躍できる職場づくりに積極的に取り組んでいる企業や団体を表彰しています。 今年度は従業員数が「101人以上の部」に卸売・小売業や医療、福祉などから5社。「100人以下の部」は総合建設業とサービス業から4社が選ばれました。 式のあと、表彰された企業が取り組みを紹介しま