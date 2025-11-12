10月25日〜26日の2日間にわたって、埼玉・ところざわサクラタウンにて、音楽と食の祭典『埼玉ミュージック&フードフェスティバル』が開催。25日2部のメインステージには、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で活動するライバーのゆいしですわよ、Rumiが登場した。Rumi○ゆいしですわよが「炎」など3曲披露ゆいしですわよは2021年、音楽番組『THEカラオケ★バトル』(テレビ東京系)に出演。同年、「17LIVE」での配信活動を開始