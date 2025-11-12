タレントの安田美沙子（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。息子たちと大自然と触れ合う親子ショットを公開した。【写真】「楽しそう」「いい体験ですね」収穫したさつまいもを手に満足げな親子ショットの安田美沙子※2枚目安田は「先日、 @kurkkufields で開催された EARTH BEAT FESへ家族で行ってきました」と報告し、息子たちとの芋掘りや自然との触れ合いを報告。さまざまな当日の様子をとらえた親子のショットを