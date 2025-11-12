きょう12日からの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。鹿児島市では、暴力防止を呼びかける街頭活動が行われました。 鹿児島市のアミュ広場前では、県や国際ソロプチミストなどが、配偶者からの暴力や性犯罪、セクハラなどで悩んでいる女性が相談できる窓口の連絡先などが入った袋を配りました。運動のシンボルカラーの紫色の風船も手渡していました。 県によりますと、電話や対面による女性への暴力などの