秋田朝日放送 秋田県男鹿市で１２日、クマの緊急銃猟の実施を想定した対応訓練が行われました。男鹿市では緊急銃猟を実施したハンターを対象にした報償金の支給を秋田県内で初めて適用しています。 訓練には男鹿市の担当者のほか猟友会や消防・警察などおよそ５０人が参加しました。 男鹿市では今年に入りクマの目撃件数が急増しています。市によりますと、おととし２０２３年が１８件、去年＝２０２４年が８件だっ