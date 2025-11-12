Bリーグの島田慎二チェアマン＝10月、東京都千代田区バスケットボールのBリーグは12日、1部（B1）の試合で、試験的に審判員に集音マイクを装着させると発表した。島田慎二チェアマンは「（音声が）記録として残っていく。（暴言や差別的な発言の）抑止力になると期待している」と話した。対象試合を順次拡大し、プレーオフではB1と2部（B2）の全試合で実施する予定。昨季のB1の試合で、選手による差別的な発言が疑われたケース