京都大学は、昭和初期に奄美群島の墓地から360人分の遺骨を持ち去り、保管していると公表しました。 京都大学のホームページによりますと、旧京都帝国大学が、昭和初期に研究目的で持ち出し保管しているのは、沖縄から106人分、奄美群島から360人分の遺骨です。 京大は返還のガイドラインを公表し、返還協議に応じる方針を示しています。 奄美群島では奄美市が133人分、喜界町130人分、徳之島の伊仙町が97人分でし