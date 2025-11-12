きょうの富山市の最低気温は5.6度で、今シーズン一番の冷え込みとなりました。上市町東種では1.1度など、県内7地点で今季最低を記録し12月上旬並みの寒さでした。朝晩の冷え込みも強まって、そろそろ「初霜」が気になりますね。実は、その「初霜」と「初氷」は、今年度から気象台の発表がなくなったんです。これまで全国の気象台では職員が実際に外へ出て、目で確認し「初霜」や「初氷」を観測してきました。「初霜」は気象