秋田朝日放送 秋田県大館市の小学校で１２日、子どもたちに航空業界の仕事に興味を持ってもらい大館能代空港の利用につなげようと特別授業が行われました。 大館市の扇田小学校に招かれたのは、羽田空港で飛行機の運航を支える仕事を行っている全日空のグループ会社の７人です。この取り組みは、子どもたちに将来、仕事を選ぶきっかけの１つにしてもらうことや大館能代空港を利用してもらうことを目的に行われていま