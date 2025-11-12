宮崎県沖の日向灘で機雷を使った日米共同訓練が始まるのを前に、志布志港に海上自衛隊の掃海母艦などが接岸しました。 鹿児島県の志布志港には12日、海上自衛隊の掃海母艦「うらが」や「ぶんご」などが入港しました。 防衛省によりますと、日向灘での日米共同訓練は今月16日から26日までで、海上自衛隊からおよそ1000人、アメリカ海軍からおよそ50人が参加します。 訓練海域は、宮崎県の日南市沖で訓練用の機雷を海に設置し、掃