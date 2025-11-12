ハンセン病元患者の家族が国に損害賠償などを求めた訴訟で原告団長を務めた林力さんが、今月8日、亡くなりました。101歳でした。 （2019年・林力さん）「家族を隠し続けるという苦しみをご想像ください。まさに筆舌に耐え難い苦難の人生であります」 林力さんは長崎県出身で、ハンセン病の元患者の父親が、鹿児島県鹿屋市の星塚敬愛園に収容されていました。 林さんも差別を受けましたが、小学校教員時代から関わった被差別部落