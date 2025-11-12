ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、「お金と暮らしに関するお役立ちコラム」。今回は、本格的な冬到来前にやっておきたい節約アクションをご紹介します。※写真はイメージです急に肌寒い日が増え、暖房をつけ始めた人も多いのではないでしょうか。厳しい寒さを感じる冬は、光熱費はもちろん、食費もかさみがちな季節です。特に2025年は、夏は政府による電気・ガス料金の支援策として補助金が支給され