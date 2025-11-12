サッカー日本代表は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で合宿３日目となるトレーニングを行った。ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝は、後輩に負けない“ギラギラ感”で、年内最後の２試合に臨む決意を示した。今回初招集のＦＷ後藤啓介（２０）は磐田の後輩にあたり、一緒にプレーした経験こそないが、後藤が中３でトップチームのキャンプに参加した際には一緒に写真を撮ったという。後藤からその